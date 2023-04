محكمة العدل الأوروبية ترفض الاستئناف ضد إلغاء إدراج عائشة القذافي في قائمة العقوبات

رفضت محكمة العدل الأوروبية الاستئناف ضد إلغاء إدراج عائشة القذافي في قائمة العقوبات ضد ليبيا.

وقال موقع العقوبات الأمريكية “Europian Sanctins” إن محكمة العدل الأوروبية رفضت استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي للطعن في قرار المحكمة العامة بإلغاء قانون 2017 و 2020، القاضي بالإبقاء على عائشة معمر محمد القذافي على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.

وأضاف الموقع أن المحكمة رفضت طلب مجلس الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على آثار قوانين 2020 لمدة 3 أشهر فيما يتعلق بعائشة القذافي.

ولفتت محكمة العدل الأوروبية إلى أن المجلس لم يُثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بأن إلغاء قوانين 2020 بأثر فوري يمكن أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات.

وقالت المحكمة إن مجرد الادعاء بعبارات عامة أن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى، دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد ليس كافياً، بحسب موقع العقوبات الأمريكي.

المصدر: موقع العقوبات الأوروبية “Europian Sanctins”

