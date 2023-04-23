الهوني: الخلاف على رؤية هلال شوال ممنهج وهدفه إلهاء الليبيين

الوطن / رصد

أكد المحلل السياسي “محمد عبد المطلب الهوني “ أن الخلاف على رؤية هلال شوال يهدف الى إلهاء الليبيين عن مشاكلهم الحقيقية.

وقال الهوني، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “موضوع رؤية هلال شوال والخلاف عليه أرادوا به إلهائكم عن مشاكلكم الحقيقية”.

وتابع؛ “أما صيام يوم زائد أو ناقص، فكل شخص يتبع حسب ضميره من أراد، إذا كان الله قد ترك للضمير ما هو أخطر وهو الإيمان،فكيف نكفر بعضنا على رؤية هلال يقول الله (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف 29”.