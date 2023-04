نصية: الخلاف الذي حدث في تحديد موعد شهر شوال يؤكد أن البلاد في حاجة إلى رئيس

ليبيا – نوه عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إلى أن الخلاف الذي حدث في تحديد موعد بداية شهر شوال لهذا العام يؤكد بما لا يدعو للشك أن البلاد في حاجة ماسة إلى رئيس منتخب من الشعب، مؤكدًا أن استمرار القيادة الجماعية ودولة الأشخاص هو استمرار للفوضى والعبث.

نصية وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “لا تراجع عن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، وعلى الجميع الالتفاف حول ذلك والتصدي لتيار التأزيم تيار استمرار الفوضى ودولة الأشخاص وانعدام المؤسسات”.

