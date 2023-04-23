الصغير: سفير ليبيا السابق بتركيا والكبير هما من رشح الغرياني لمنصب المفتي

كشف حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، عن أسماء من قاموا بترشيح المفتي المعزول الصادق الغرياني، لمنصب المفتي في المجلس الانتقالي، مبينًا أن أبرزهم هما الصديق الكبير، وسفير ليبيا السابق في تركيا عبد الرازق مختار.

وقال الصغير، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “تم تعيين الغرياني مفتي من قبل المجلس الانتقالي”، مبينًا أن “من رشحه لمنصب مفتي هم؛ عبدالرزاق مختار من تاجوراء والذي شغل لاحقا منصب سفير في تركيا. و الصديق الكبير الذي لا زال يحتل مصرف ليبيا المركزي”.

وتابع موضحًا باقي أسماء من رشحوا المفتي المعزول لمنصبه؛ ” الأمين بلحاج عضو جماعة الاخوان المسلمين. و محمد الحريزي عضو جماعة الإخوان المسلمين”.

وأشار الصغير إلى أنه بشكل شخصي ومعه مجموعة أخرى رفضوا هذا الترشيح، مضيفًا” “كما رفضت لاحقا قانون دار الإفتاء وكله موثق في الجلسات والمحاضر”.

وختم موضحًا: “الطريف أن أحد جماعة الإخوان كان جالس بجانبي في جلسة مناقشة القانون وقال لي حرفيا (هذا شايب خرف)”.