عضو لجنة 6+6 يؤكد عزم اللجنة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية في أسرع وقت

العنوان – طرابلس

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة – عضو لجنة «6+6» – أحمد الأوجلي، عزم كافة أعضاء اللجنة على الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

وقال الأوجلي لـ”الشرق الأوسط”، إن العمل الحقيقي للجنة سينطلق بعد إجازة عيد الفطر، ولا نستطيع من الآن وقبل أن نبدأ أن نحدد موعداً مسبقاً لإنجاز عملنا”.

واستطرد عضو اللجنة :”ولكن جميعنا يتطلع إلى أن تسير النقاشات بشكل سلس، وحينذاك ربما قد نستطيع التوافق على القوانين حتى قبل شهر يونيو المقبل”.

ونفى الأوجلي، أن تكون مطالبة المبعوث الأممي، خلال إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن، لقيادتي مجلسي النواب والدولة بتسريع عمل لجنة 6+6، ونشر برنامجها المحدد بإطار زمني، قد شكلت نوعاً من الضغط على أعضائها.

وتابع :”نحن نتعاطى مع الأمر في سياق أن المجتمع الدولي مهتم بدرجة كبيرة بإجراء العملية الانتخابية، والأهم بالنسبة لنا هو مطالبة شعبنا بالأمر ذاته”.

وأضاف عضو اللجنة، :”نحن ندرك أهمية المهمة الموكلة إلينا، ولذا نتعاطى برحابة صدر مع كل ما يكتب ويقال بهذا الشأن، ووضع القوانين بالنهاية شأن ليبي داخلي، والبعثة دورها محصور في الدعم اللوجيستي”.

ولفت إلى أن وفد المجلسين في لجنة (6+6) قبل عرض باتيلي بدعمها في هذا النطاق، وعبر تقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها.

وأفاد الأوجلي أن لجنته لم تتطرق بعد بأي شكل لمناقشة المواد الخلافية بشأن شروط الترشح للرئاسة، ومنها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، من عدمه.

ولفت إلى أن لقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة هي التي سيتم وضعها وإقرارها خلال الفترة المقبلة عبر اللجنة، وفقاً لما تم النص عليه بالتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة.