الشويهدي: باتيلي يحاول توتير العلاقة بين مجلسي النواب والدولة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أن نهج المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يستشعر منه محاولة توتير العلاقة مع مجلسي النوابوالدولة.

وقال الشويهدي عضو لجنة 6+6 في تصريحات صحفية: “لا بد أن يعي المبعوث الأممي، وكافة الدول المتدخلة أننا أحرص من الجميع علىخدمة بلادنا، ولكن لكل كيان رؤيته حول الأمر“.

وتابع عضو مجلس النواب “الجميع يعرف أن ما شهدته عملية التوافق على القوانين الانتخابية بين المجلسين من تأزيم لم يكن مصدرهأدائهما“، مضيفًا “الجميع يتذكر أن ملتقى الحوار السياسي، لم يستطع بالمثل إصدار تلك القوانين، كون أن القرار في النهاية بيد القوىالفاعلة على الأرض“.

ورفض الشويهدي أن تطالب لجنته بالالتزام بموعد محدد لإنجاز القوانين الانتخابية كدليل على إثبات جديتها ومصداقيتها، حتى قبل انطلاقأعمالها.

وذهب عضو لجنة 6+6 إلى أن التوافق حول بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة من عدمه ليس هينًا، مضيفًا “للأسف هذاالضغط من قبل بعض الدول الغربية والبعثة الأممية بالإسراع بإنجاز القوانين بأي شكل وبلا توافق حقيقي ربما سيدفع لتكرار تجربةانتخابات ديسمبر 2021 التي لم تكتمل“.