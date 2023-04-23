شيخ بـ«دار الإفتاء»: أخسّ إنسان عرفته البشرية «خطيب الأوقاف» في ميدان الشهداء

وصف علي عبدالحميد، أحد مشايخ دار الإفتاء في طرابلس، ومقدم برنامج على قناة التناصح التي يمولها المفتي المعزول الصادق الغرياني، وتبث من تركيا، الإمام الذي أرسلته هيئة الأوقاف ليخطب خطبة العيد يوم السبت الماضي في ميدان الشهداء بـ«الخسيس».

وقال عبدالحميد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن أخس إنسان على الإطلاق هو ذاك الإمام الذي جاء ليخطب الناس في ميدان الشهداء بالأمس، وهو معيد اليوم الأول”، على حد زعمه.

وأضاف عبدالحميد، في تدوينته:” كلفته الأوقاف ولا مسعود شكية، في اعتقادي أخس إنسان عرفته البشرية”، على حد تعبيره.