منظمة حقوقية: حكومة الوحدة والاتحاد الأوروبي يتحملان مسؤولية مآسي المهاجرين

أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، عن أسفها وحُزنها الكبيرين حيال حادثة غرق مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء صباح يوم أمس السبت والذي أدى إلى مصرع 17 مهاجرًا.

وقالت اللجنة في بيان خصت بوابة افريقيا بنسخة منه، إنها تُحمل دول الإتحاد الأوروبي مسؤولية الفضائع والجرائم التي يتعرض لها المهاجرين في ليبيا على يد شبكات تهريب وتجارة البشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والمأساة والمعاناة التي يعيشها المهاجرون جراء الأوضاع الإنسانية لهم بعد إعادتهم إلى ليبيا والابقاء عليهم بها.

وبينت أن 17 مهاجر لقوا حتفهم في حادثة غرق مركب للمهاجرين وطالبى اللجوء صباح يوم أمس السبت وجدوا على شاطئ البحر ، تحديداً في سواحل مدينة صبراتة، وذلك بحسب ما إعلان عنه الهلال الأحمر الليبي فرع صبراتة، ويُعتقد أنهم قد لقوا حتفهم جراء غرق الزورق الذي كان ينقلهم أثناء محاولتهم عُبور المتوسط بغية الوصول إلى السواحل الأوروبية، في حادث مُروع جديد يُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء وذلك بسبب سياسات الإتحا د الأوروبي ، التي تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا، جراء عمليات صد وأعتراض قوارب المهاجرين قبالة السواحل الليبية، والتي تتنافي مع التزامات الدول الأوربية إتجاه قضايا الهجرة واللاجئين ، وتتعارض مع القيم الإنسانية والاخلاقية ومع الأعراف والمواثيق الدولية، وعدم دعم جُهود وعمليات البحث والإنقاذ، حيث تُسهم هذه السياسات الأوروبية في تُفاقم من معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء القاصدين أوروبا .

ودعت اللجنــة، إلى تكثيف الجُهود الدولية والإقليمية على مستوى منطقة حوض البحر المتوسط لتعزيز و دعم عمليات البحث والإنقاذ البحري ، ومواجهة عصابات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في دول حوض المتوسط، مجددة مُطالبتها للسُلطات الليبية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إتجاه تكثيف الجُهود لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعمل على القضاء على شبكات الإتجار البشر وتهريب المهاجرين وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة، والتي باتت تنشط بشكل كبير وملحوظ في عموم البلاد.

وحملت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الداخلية بشكلٍ خاص المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الحوادث المروعة لغرق المهاجرين غير النظاميين وذلك جراء النشاط الملحوظ لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلديات ومدن الساحل الغربي نتيجة لعدم العمل على تحقيق الأمن والإستقرار وضمان القضاء على جميع أشكال الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في عموم البلاد وبشكلً خاص مدن الساحل الغربي الممتدة من مدينة جنزور وأنتهاءً بمدينة زوارة والتي تنشط فيها شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بشكل علني وباتت هذه المدن والمناطق اوكار وبؤر لهذه الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكما تُحمل اللجنة دول الإتحاد الأوروبي المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين في ليبيا، وذلك جراء سياساتهم المعادية للمهاجرين وطالبي اللجوء والدفع في إتجاه دعم عمليات الصد والإعتراض للمهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط والإعادة القسرية لهم لليبيا والإبقاء عليهم بها بالرغم من المخاطر والتحديات الأمنية على المهاجرين وطالبي اللجوء ومضاعفة المعاناة الإنسانية التي يمرون بها جراء الإبقاء عليهم بها.