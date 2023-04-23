امغيب: الوضع في السودان من أكبر الأخطار المهددة لأمن ليبيا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن الأوضاع في السودان وعلى كافة المستويات مقلقة للغاية ولا مؤشرات تدعوا للتفاؤل، فهناك أقتحام السجون والمعتقلات وأخراج عشرات الآلاف من المتطرفين والمجرمين على سبيل المثال لا الحصر وهذا من أكبر الأخطار التي تهدد أمن ليبيا وأمن المنطقة بالكامل.

وتوقع امغيب أن استمرت الحرب لعدة ايام أخرى حدوث موجات نزوح كبيرة جداً سوف يستهدف العدد الكبير منها الجنوب الليبي وخاصة مدينة الكفرة بحكم موقعها القريب من الحدود السودانية.

وطالب امغيب للحكومة الليبية بأتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الازمة.