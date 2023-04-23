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دوريات أمنية مكثفة على الحدود “الليبية – التونسية”.. ما السبب؟

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، إنه تم تسيير دوريات أمنية على الحدود “الليبية – التونسية” من منطقة العسة جنوبا إلى رأس جدير شمالا.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن العمل الأمني لدوريات قاطع العسة الأمني الحدودي بجهاز حرس الحدود مستمر على الحدود الليبية – التونسية من منطقة رأس جدير إلى منطقة العسة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن الدوريات الأمنية التابعة لقاطع العسة الأمني، قامت بتمركز أمني بالطريق الرابط بين منطقتي الرقدالين والعسة؛ وذلك ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن إدارة الجهاز التابع للوزارة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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