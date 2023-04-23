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قشوط: حل مسألة “المفتي” باتت أهم من إجراء الإنتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

قال الباحث السياسيمحمد قشوطإن وظيفة المفتي يجب أن يوضع لها حل وعاجل جداً

وأشارقشوطفي تدوينة له عبر الفيس بوكإنهإذا كانت هناك مسألة باتت أهم من توحيد المؤسسة العسكرية والانتخابات بعد الفتنة التي حدثت فهى وظيفة المفتى”.

وتابعوالرجل الوحيد الوصي على الدين الذي له القدسية والبعض من غلوه وصل لحد أنهم باتوا يرون بأنه معصوم من الخطأ .

وأردف قشوط؛ أنه يجبحل هذه الدار المسماة بالإفتاء التي لم يأتي من ورائها سوى فتاوى الدم والتفجير وتقسيم الليبيين حول دينهم”.

وأوضح أنه يجب استبدال دار الإفتاءبمجلس شورى من علماء دين وخبراء في علوم الفلك وباقي التخصصات

مبينًا أن ذلك الأمرسيطفئ نيران فتنة خامدة يحاولون بشتى الطرق إشعالها لتحرقنا جميعاً بدون استثناء”.

الوسوم

الفتنة دار الافتاء ليبيا مجلس الشورى

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الوطن الليبية

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