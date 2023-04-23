قشوط: حل مسألة “المفتي” باتت أهم من إجراء الإنتخابات

الوطن / رصد

قال الباحث السياسي “محمد قشوط” إن وظيفة المفتي يجب أن يوضع لها حل وعاجل جداً

وأشار “قشوط” في تدوينة له عبر الفيس بوك “إنه “إذا كانت هناك مسألة باتت أهم من توحيد المؤسسة العسكرية والانتخابات بعد الفتنة التي حدثت فهى وظيفة المفتى”.

وتابع ” والرجل الوحيد الوصي على الدين الذي له القدسية والبعض من غلوه وصل لحد أنهم باتوا يرون بأنه معصوم من الخطأ .

وأردف قشوط؛ أنه يجب “حل هذه الدار المسماة بالإفتاء التي لم يأتي من ورائها سوى فتاوى الدم والتفجير وتقسيم الليبيين حول دينهم”.

وأوضح أنه يجب استبدال دار الإفتاء “بمجلس شورى من علماء دين وخبراء في علوم الفلك وباقي التخصصات”

مبينًا أن ذلك الأمر “سيطفئ نيران فتنة خامدة يحاولون بشتى الطرق إشعالها لتحرقنا جميعاً بدون استثناء”.