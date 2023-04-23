الحصادي: لابد من كسر الجمود السياسي وإيقاف الفساد للخروج من الأزمة الليبية

رهن منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، حل الأزمة الليبية بـ 7 آليات يجب تحقيقها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الاستقرار والخروج من الأزمة يتطلب كسر الجمود السياسي، من خلال توافق وطني لتجديد الشرعية “الانتخابات”، والتزام الجمع بالحلول السلمية، ورفض التدخل الخارجي السلبي

وأضاف الحصادي، أن الاستقرار يتطلب أيضا إنهاء الانقسام الحكومي، وإيقاف الفساد والظلم المجتمعي، ومعالجة سيطرة المركزية على المال والقرار، والمصالحة التسامحية والعدالة التصالحية”.