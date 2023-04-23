الهلال الأحمر ينتشل 17جـثـة من على شاطئ البحر في صبراتة

أعلن الهلال الأحمر في صبراتة إن فرقه انتشلت 17جثة من على شاطئ البحر، وذلك بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة، مرجحا في بيانه أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين حاولوا الهجرة إلى أوروبا.

وأضاف الهلال الأحمر الليبي عبر صفحته علي “فيسبوك”، أنه بعد وصول بلاغ عن غرق قارباً للمهاجرين على شواطئ مدينة ‎صبراته، ورغم صعوبة الطقس استجابت فرق الهلال الأحمر بالمدينة بحضور النيابة العامة ومركز شرطة صبراتة حيث تم انتشال عدد 17جثة ونقلها للأماكن المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية لاستكمال باقي الإجراءات.