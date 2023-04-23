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شاهد.. المهام الخاصة تكشف تفاصيل صادمة بالقبض على شخص خمسيني في الخمس

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن الاجهزة الامنية ممثلة بإدارة المهام الخاصة من القبض على شخص متهم بقتل قريبه بمدينة الخمس .

وبالإشارة إلى واقعة القتل التي حصلت بمدينة الخمس خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها أحد المواطنين على يد أحد أقاربه يدعى “م . ي . أ” وفراره بعد ارتكابه لهذه الجريمة.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة نوع مسدس 9 ملي، حيث قام بتخبئته في منزله بعد قتل قريبه.

أتخذت كافة الاجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الأختصاص .

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