عقيل: ما يجري في السودان اليوم سيكون مصير كل مجتمع يسمح بوجود جيش موازٍ لجيشه

ليبيا – رأى رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عزالدين عقيل ما يجري في السودان اليوم سيكون مصير كل مجتمع أحمق يسمح لنفسه بوجود جيش موازٍ لجيشه الأصلي.

عقيل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “ما يجري في السودان اليوم سيكون مصير كل مجتمع أحمق يسمح لنفسه بوجود جيش موازٍ لجيشه الأصلي، مثل مليشيا الحرس الوطني التي تخطط واشنطن ولندن لزرعها كشيطان مسلح موازٍ للجيش الليبي”.

