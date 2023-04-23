القبض على متهم خـطيـر ومطلوب على ذمة عدة محاضر في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن تمكن “مركز شرطة الحدائق” من ضبط شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى المركز على ذمة عدة محاضر تضمن الخطف والسرقة والتهديد .

وفي اطار الخُطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الحدائق العميد رمضان_الزاوي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وعُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى المركز على ذمة عدة محاضر تتضمن الخطف والإعتداء بالضرب على مواطن وسرقة أغراض من إحدى المنازل داخل الإختصاص وتهديد مواطن وإبتزازه .

وعلى الفور تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لعدة أماكن يتردد عليها الشخص المطلوب وتم مشاهدة الشخص سالف الذكر بالقرب من حديقة 23 يوليو وتمكن أعضاء التحريات من ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى م.ح.أ من مواليد 1986 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة..