الورفلي: ما قام به الغرياني سابقة خطيرة وهدفه تمزيق الشعب

أكد الكاتب والمحلل السياسي، العربي الورفلي، أنه أينما وجد الإخوان ومن معهم، وجدت الأزمات وكثرت المجادلات والنقاش العقيم”.

وقال الورفلي في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”: إنه “أتباع الغرياني يحاولون ترضية الشعب الليبي بالقول بأن من عيده كان يوم الجمعة فعيده صحيح ومن عيده كان يوم السبت فعيده صحيح”.

وأضاف قائلًا: “يا جماعة وكما هو معروف أن العيد هو عيد واحد وأن الهلال هو هلال واحد وأن رمضان هو رمضان واحد وأن الهلال ظهر يوم الجمعة بحجم كبير وظهر يوم السبت بحجم أكبر”.

وختم موضحًا أن “هذا يؤكد بأن الجمعة هو العيد وما قام به الغرياني هي سابقة خطيرة تهدف إلى تمزيق ما تبقى من شعب اسمه الشعب الليبي وما تبقى من بلد اسمه ليبيا وبالتالي يجب التصدي له بحزم”.