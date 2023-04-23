في انتظار العودة إلى ليبيا.. معتمرون ليبيون يفترشون الأرض بمطار جدة

العنوان-طرابلس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورًا لمعتمرين ليبيين يفترشون الأرض بمطار جدة في المملكة العربية السعودية، منتظرين رحلة العودة إلى ليبيا.

وبحسب ما تداوله رواد المواقع، فإن عودة المعتمرين كانت مقررة على إحدى رحلات شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مشيرين إلى غياب المعلومات عن موعد الرحلة المقررة.

وقبل يومين، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أنها أنهت رحلاتها لنقل المعتمرين إلى الأراضي المقدسة في أنجح مواسم التشغيل لمناسك العمرة وفق بيان الشركة.

وأكدت شركة الخطوط الجوية الأفريقية أنها ستباشر رحلات العودة بالمعتمرين الذين أتمو مناسكهم تباعًا وبانتظام دون تحديد موعد رحلات العودة.

ونوهت الشركة لمن فاتتهم فرصة الاعتمار في شهر رمضان الكريم»، بأن «لديها رحلات مجدولة منتظمة لموسم شوال.. وبإمكانهم التنسيق مع الوكالات المعتمدة والاستفادة من العروض المتاحة.

وفي مطلع مايو من العام الماضي، شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة تكدسا، حيث افترش عدد كبير من المسافرين الأرض داخل وخارج المطار، وسط حالة من الفوضى.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، وقتها، إن التأخير في الرحلات ناتج عن الازدحام الشديد في حركة الطيران، وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة إلى ومن مطار جدة.