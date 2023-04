اوحيدة موجهًا نصيحة لليبيين: لا تتركوا شؤون دينكم إلا لله.. وبعض رجال الدين دجالون محترفون

ليبيا – وجه الصحفي علي اوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا نصيحة لليبيين بأن لا يتركوا شؤون دينهم إلا لله ،قائلاً:” بعض رجال الدين دجالون محترفون”.

اوحيدة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،أضاف:” الذي يعجز عن الإفلات من عقدة القذافي ،،سلبا أم إيجابا ،،،لا يمكنه أن يعيش ملحمة الوطن

خرافة يديرها أعور وفاسد ومتسلط وآخر واقف في طابور الوهم والضياع”.

