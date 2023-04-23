الورفلي: الغرياني يهدف لتمزيق ما تبقى من الشعب الليبي

الوطن| رصد

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، العربي الورفلي، أنه أينما وجد الإخوان ومن معهم، وجدت الأزمات وكثرت المجادلات والنقاش “العقيم”، مشيراً إلى أن أتباع الغرياني يحاولون ترضية الشعب الليبي بالقول بأن من عيده كان يوم الجمعة فعيده صحيح ومن عيده كان يوم السبت فعيده صحيح.

وأضاف في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك “يا جماعة وكما هو معروف أن العيد هو عيد واحد وأن الهلال هو هلال واحد وأن رمضان هو رمضان واحد وأن الهلال ظهر يوم الجمعة بحجم كبير وظهر يوم السبت بحجم أكبر، وهذا يؤكد بأن الجمعة هو العيد وما قام به الغرياني هي سابقة خطيرة تهدف إلى تمزيق ما تبقى من شعب اسمه الشعب الليبي وما تبقى من بلد اسمه ليبيا وبالتالي يجب التصدي له بحزم”