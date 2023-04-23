ضبط مهاجرين بينهم نساء وأطفال محتجزين في أم الأرانب

العنوان-طرابلس

أعلنت سرية الاستطلاع بالكتيبة “676 مشاة” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في أم الأرانب جنوب غرب البلاد، ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا محتجزين بأحد الأوكار في المنطقة.

وأوضحت السرية أن المهاجرين جرى ضبطهم خلال مداهمة وكر يجري بداخله تجميع المهاجرين غير الشرعيين، عقب تأكدها من معلومات وردت إليها بالخصوص.

وذكرت السرية أن المداهمة جرت صباح يوم الجمعة، وجرى ضبط عدد من المهاجرين من جنسيات نيجيرية منهم نساء وأطفال كانوا محتجزين.

وأكدت السرية نقل المهاجرين المضبوطين إلى مقرها لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، منوهة بأنه سيجري إحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.