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بسبب تصريحاته الموجهة للغرياني.. امطير: يفترض إقالة العباني وإحالته للقضاء

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  علقت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة امطير القيادية بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على تصريحات رئيس أوقاف طرابلس محمد العباني التي وجهها للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

امطير وفي منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت: “بعد هذا الكلام الذي لا يستوي يفترض إقالة العباني وإحالته للقضاء”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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