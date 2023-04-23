العوكلي: الوطن والعقيدة في خطر

اعتبر عضو لجنة الأداة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، أن الخلاف الذي حدث حول رؤية هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك، وضع الوطن والعقيدة في خطر.

وقالى العوكلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”إن ما حدث من خلاف على عيد الفطر أمر خطير جدًا يحتاج إلى الوقوف عنده وإعادة النظر في أمور كثيرة”.

وأضاف: ”لا أعتقد أن لا 5 + 5 ولا 6+6 قادرين على تشخصيها بالرغم من أن من ورائها قد سقطت عنهم ورقة التوت فانكشفت عوراتهم ونواياهم ليلة عيد الفطر”.

واختتم عضو لجنة الأداة بالمؤسسة الوطنية للنفط، قائلا: ”الوطن والعقيدة في خطر”.