بعثة الاتحاد الأوروبي: ندعم ليبيا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أنها قامت بتمويل حملة (أخضر مرة أخرى) التي تنفذها منظمة كلوروفيل للتشجيع على ثقافة التشجير كجزء من حملة دولية تسعى لنشر الوعي بآثار التغير المناخي والحد من آثاره على كوكب الأرض.

وقال بعثة الاتحاد الأوروبي، عبر حسابها على “فيسبوك” إن العالم يحتفل في 22 أبريل من كل عام باليوم العالمي لكوكب الأرض، وهي مناسبة مهمة تهدف لزيادة الوعي والتقدير لكوكبنا وبيئته.”

وأضافت:” كما يعمل هذا اليوم كتذكير بمسؤوليتنا الجماعية عن حماية كوكب الأرض لمستقبل أفضل للأجيال القادمة”.

وأكدت أن تغير المناخ والتلوث واجتثاث الغابات وفقدان التنوع البيولوجي يعد بعض التحديات الرئيسية التي تواجه كوكب الأرض اليوم، وإنه لمن الأهمية بمكان أن نتخذ إجراءات لمعالجة هذه القضايا وحماية الموارد الطبيعية للأرض.

ويحرص الاتحاد الأوروبي، على العمل الجاد نحو الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخيًا يستخدم الموارد الطبيعية بكفاءة، مع الاعتراف بأن رفاهية الإنسان وازدهاره يعتمدان على النظم البيئية الصحية، على حد تعبير البيان الصادر.

ولفت البعثة إلى أنها تقوم بدعم المجهودات المحلية للمساعدة في ليبيا لمواجهة التحديات المناخية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم”.

وتابع البيان:” في بداية هذا العام مثلاً قمنا بتمويل حملة “أخضر مرة أخرى” وهي حملة تنفذها منظمة كلوروفيل للتشجيع على ثقافة التشجير كجزء من حملة دولية أكبر تسعى لنشر الوعي بآثار التغير المناخي والحد من أثاره لكوكبنا”.