بينهم أطفال ونساء.. ضبط مهاجرين بمنطقة أم الأرانب

قامت إحدى الكتائب التابعة للجيش الليبي، بضبط عدد من المهاجرين في منطقة أم الأرانب جنوب غربي البلاد، بعد أن تم احتجازهم في أحد مواقع عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت الكتيبة 676 مشاة التابعة للجيش الليبي، إنه إستمراراً للمجهودات التى تبذلها سرية الاستطلاع أم الأرانب التابعة لها فى محاربة الجريمة بجميع أنواعها ، ومنها محاربة الهجرة غير الشرعية، أنطلقت صباح يوم العيد قوّة دوريات الاستطلاع لورود معلومات عن أحد الأوكار يتم فيه تجميع مهاجرين غير شرعيين، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمة الوكر وضبط عدد من المهاجرين من جنسيات نيجيرية منهم نساء وأطفال كانوا محتجزين وقد تم نقلهم إلى مقر السرية لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم ، وسوف يتم إحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.