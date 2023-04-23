الشبعاني: عائشة القذافي لم تُشارك في أي أعمال تُهدد المسار الديمقراطي

أكد أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية مجدي الشبعاني، أن “قرار الاتحاد الأوروبي بوضع أسماء وكيانات في القائمة السوداء وحظر سفرهم إليه وتجميد أرصدتهم كان قرارا سياسيا بامتياز تم اتخاذه عام 2011”.

وقال الشبعاني في تصريح صحفي، إنه “مع مرور الوقت ثبت أن نجلة القذافي “عائشة” لم تُشارك بأعمال سياسية أو أي أعمال تُهدد المسار الديمقراطي واستبعدت من القائمة، لتتمتع بكافة حقوقها بما في ذلك التصرف في أموالها”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد رفضت استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي، للطعن في قرار المحكمة العامة، بإلغاء قانوني 2017 و2020، بإبقاء عائشة معمر القذافي، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.

وأوضحت المحكمة أن المجلس لم يثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بإن إلغاء قانون 2020 بأثر فوري يمكن أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات.

وأكدت المحكمة أن ما قدمه المجلس مجرد ادعاء بعبارات عامة بأن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى؛ دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد.