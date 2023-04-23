الكهرباء تعلن قرب بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس

العنوان-طرابلس

توقعت الشركة العامة للكهرباء استكمال أعمال التركيبات والبدء في الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية الرويس خلال الأيام القريبة المقبلة.

وأكدت الشركة، اليوم الأحد، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية الرويس التي يجري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الشركة أن أعمال العمرة الجسيمة التي يجري تنفيذها هذه الأيام اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما.

وذكرت الشركة بأن أعمال العمرة الجسيمة يجري تنفيذها من قبل شركة “سيمنس” للطاقة الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة، لافتة إلى إن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيها الرامية إلى دعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية.