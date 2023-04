ليبيا – طالب آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار الموالي لتيار المفتي المعزول الغرياني بعزل رئيس هيئة الأوقاف طرابلس محمد العباني.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “عزل رئيس الأوقاف العباني واجب شرعي ووطني”.

