قال “الصديق حفتر” نجل “خليفة حفتر” إن زيارته إلى السودان ولقائه بقائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، ليست ذات طابع سياسي.

وأرجع “الصديق” في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” سبب الزيارة إلى اختياره من قبل نادي المريخ لكرة القدم رئيسا شرفيا له وقدم طلب الزيارة، حسب تعبيره.

وحول لقاء “حميدتي” قال الصديق حفتر إنه لم يناقش أي موضوع بخلاف ما يتعلق بنادي المريخ، نافيا تقديم أي دعم مادي للنادي في الوقت الحالي، وفق قوله.

وأشار نجل حفتر إلى أنه وعد بالمساعدة في الحصول على رعاة يمكنهم توفير الدعم المطلوب، على حد قوله.

وكانت صحيفة ” وول ستريت جورنال” قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن “حفتر ” أرسل طائرة واحدة على الأقل لنقل الإمدادات العسكرية لقوات الدعم السريع في السودان الاثنين الماضي ضمن المواجهات الحالية مع الجيش السوداني.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

The post نجل حفتر “الصدّيق” يتحدث عن زيارته إلى السودان وعلاقتها بالصراع الدائر مؤخرا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار