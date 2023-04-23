ليبيا.. بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الرويس خلال أيام

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه من المتوقع استكمال أعمال التركيبات والبدء في الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية (الرويس) خلال الأيام القريبة المقبلة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك”، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية (الرويس) التي يجري تنفيذها حاليا.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال العمرة الجسيمة التي يجري تنفيذها هذه الأيام اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما.

وقالت الشركة بأن أعمال العمرة الجسيمة يجري تنفيذها من قبل شركة “سيمنس” للطاقة الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.