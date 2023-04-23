تفاصيل مثيرة في القبض على شخص بإساءة معاملة والده في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الاحد عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القبض على شخص من ذوي السوابق مُروج للمواد المخدرة على متن مركبته الآلية ومطلوب لدى المركز على ذمة محاضر منها إساءة معاملة والده والإعتداء عليه،وسرقة مركبة.

عُقب ورود معلومات عن شخص من ذوي السوابق ومروج لحبوب الهلوسة على متن مركبته نوع أوبل أسترا موديل 2000 ومطلوب لدى المركز على ذمة محاضر الإيذاء واساءة معاملة الأسرة وشكوى مقدمة من والده بإساءة معاملته وتعاطيه للمخذرات في الشهر الفضيل ومطلوب لدى المركز على ذمة محضر سرقة مركبة آلية وكذلك الإيذاء الجسيم وصادر بحقه حكم غيابي ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي على ذمة واقعة سرقة مركبة آلية .

وأفادت التحريات أنه يستخدم مركبته الآلية في توزيع مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة بمنطقة المساكن وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر.

وتم انطلاق قوة من أعضاء التحريات بالمركز للتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب حيث تم رصد عدة أماكن يتردد عليها لتوزيع المواد المخدرة وعند مشاهدته تم ضبطه متلبساً وبحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى م.ي.خ من مواليد 1993 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الأصلاح والتأهيل ……