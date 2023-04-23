الجزائر تطيحُ بشبكة دولية عابرة للحدود متخصصة في تهريب البشر.. تتخذ من ليبيا ممرًا

أخبار ليبيا 24

ساهم غياب الأمن، وحالة التركيز االدولية العارمة على ضرورة تحريك مياه السياسة الليبية الراكدة، وتناسي أو ربما تجاهل وإهمال الأوضاع الأمنية على الحدود الليبية مترامية الأطراف في جعلها بوابة عبور أفريقية يتدفق منها المهاجرون غير الشرعيين إلى أوروبا.

حيثُ انتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الجوار الليبي، إلى ليبيا ومن ثمّ الانطلاق في رحلات خطرة إلى أوروبا، ولم تقتصر عمليات الهجرة عبر مياه المتوسط، بل ابتدع تُجار البشر طرقًا مميتةً أخرى، واتخذوا من الصحراء والطرق الملتوية مساراتٍ خطرة لكسب آلاف الدولارات من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى الحُلم الأوروبي.

وعندما نمّعن النظر.. ونلقي نظرة فاحصة حول أنشطة تجار البشر، نجد أنهم لايتخذون خطى خجولة، بل يجاهرون بتجارتهم للبشر، وإزهاقهم لأرواح الأبريا، ومهو ما يمثل تحديًا جهورًا للمجتمع الدولي وللجهات الفاعلة في ليبيا.

إن تجارة البشر – المهاجرين، لا يتزعمها بعض الأشخاص المطاوبين للعدالة فقط، بل تديرها جهات وشبكات كُبرى، فعلى سبيل المثال لا الحصر.. تمكنتْ الجزائر من الغحاطة بشبكة عابرة للحدود لتهريب المهاجرين، وتتخذ من ليبيا ممرًا لها.

شبكةُ دولية منظمة عابرة للحدود متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين، تتخذُ من سوريا ولبنان نقطتي انطلاقٍ نحو ليبيا وصولا إلى الجزائر ومن ثمّ إلى الوجهة المنشورة.. آلا وهي أوروبا.

السلطات الجزائرية، وبعد أشهر طويلة من البحث والتقصي والرصد، تمكنت أخيرًا من تفكيك شبكة دولية لنقل المهاجرين غير الشرعيين.. وليبيا نقطة مرور ساخنة يسلكها مهربو وتجار البشر.

وفي تفاصيل الواقعة.. أوضحتْ هيئة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للأمن الجزائري، أنهُ وبعد تحريات استمرت لأكثر من 5 أشهر، كشف الأمن خيوط عمل التنظيم الدولي الذي يعمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقًا من سورية ولبنان وصولا إلى مطار بنغازي في ليبيا، ومن تلك النقطة، يقوم تجار البشر بنقل الضحايا المهاجرين برًا إلى مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، وذلك عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الصحراوية الملتوية باتجاه مدينة ورقلة الجزائرية، وفقًا للبيانات الحكومية الجزائرية.

وأكدتْ الهيئة ضبط الأمن الجزائري 15 شخصًا مشتبه فيهم، تسعة منهم سوريين وستة جزائريين، ومن بينهم امرأتان، مشيرةً إلى أن تُجار البشر ينقلون المهاجرين إلى مدينة وهران شمالا التي اتُخذت كنقطة تجميع وتنظيم لرحلات سرية نحو السواحل الأوروبية، بينما يدير هذه الشبكة الإجرامية اللاإنسانية – مواطن سوري -العقل المدبر- حائز على شهادة الدكتوراه في الطب، وفقًا للهيئة.

وسط كل التحديات السياسية والأمنية التي تعصفُ بالمشهد الليبي، يظل ملف الهجرة غير الشرعية أحد أهم الملفات التي تُثقل كاهل الدولة الليبية، بل وحتى جيران ليبيا، والمجتمع الدولي بأكمله.. وفي الأثناء، لا توجد رقابة فاعلية، أو خطوات حثيثة تردع تُجار البشر وتفرض عقوبات قاسية عليهم، تسهم بدورها في كبح جماح الهجرة غير الشرعية، وتحد من تدفقاتها للعالم، وتنقذ تلك الأرواح البريئة التي عاشت تنازع الحياة، وتوفيتت وهي تنازع مياه المتوسط المالحة.