القاهرة تجلي 436 مصريا عبر الحدود البرية مع السودان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، إجلاء 436 مصرياً عن طريق البر من السودان، على خلفية الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وقالت «الخارجية المصرية»، في بيان، إن السفارة المصرية في الخرطوم، وقنصليتي مصر في الخرطوم وبورتسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مستمرة في التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعاً.

وكانت «الخارجية المصرية» دعت صباح اليوم، رعاياها الموجودين خارج مدينة الخرطوم لـ«التوجه إلى أقرب نقطة لهم، تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة». كما دعت الوزارة أيضاً المصريين الموجودين بمدينة الخرطوم لـ«البقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقاً لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة للمصريين جميعاً في السودان».

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أكد أن «الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز 10 آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة، لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خصوصاً في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر»، وذلك في معرض رده على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين اليوم حول عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان، وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية.

وعن وضع البعثة الدبلوماسية المصرية في السودان، أوضح متحدث «الخارجية المصرية»: «إن العقيدة وميثاق العمل الراسخَين لدى الدبلوماسي المصري يفرضان عليه أن يكون آخر مَن يغادر ميدان عمله، بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل مَن يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة»، ضارباً مثلاً على ذلك بما حدث أخيراً في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا: «نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجاليات المصرية فيها».