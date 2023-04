الساعدي: دار الإفتاء هي المخولة قانونًا بإعلان بداية الشهور

ليبيا – رأى سامي الساعدي “المسؤول الشرعي السابق” للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة أن حل الأزمة سهل ويكون عبر الحل القانوني والالتفاف حول حكم القضاء.

الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “يتباكون على انقسام الليبيين وهم يطبطبون على كل من شق الصف وتمرد على القانون المتفق عليه ويعتبرونه مجتهدًا سياسيًا، كما في الصخيرات، أو دينيًا كما حصل يوم أمس في تصحيح عيد هلال ما قبل شروق المغرب، قلنا لهم في الصخيرات: الحل سهل، تمسكوا بالحل القانوني وادعوا إلى الالتفاف حول حكم القضاء قالوا: لا، الحل سياسي”.

وأضاف الساعدي: “اليوم يكررون نفس الخطأ ومع اعترافهم أن دار الإفتاء هي المخولة قانونًا بإعلان بداية الشهور، قالوا بما أننا في استقطاب سياسي، فالذي صام فهو على صواب، والذي أفطر فهو كذلك على صواب ولا قضاء عليه، للأسف الإشكال عميق وأصيل، متى يستقيم الظل والعود أعوجُ؟ هل ذهبٌ صِرْفٌ يساويه بهْرَجُ؟”.

