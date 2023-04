الغارديان تتحدث عن دعم حفتر لـ”حميدتي” في صراع الخرطوم عبر نجله “الصديق حفتر” وملف نادي المريخ

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن من وصفته بأمير الحرب الليبي خليفة حفتر ساعد في إعداد قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا تقاتل الآن للسيطرة على السودان، للمعركة في الأشهر التي سبقت اندلاع العنف المدمر في 15 أبريل، حسبما قال مسؤولون سابقون.

وأضافت الصحيفة أن تدخل حفتر يثير مخاوف من صراع طويل الأمد في السودان تغذيه مصالح خارجية، مشيرة إلى أن جهات فاعلة وقوى إقليمية متعددة تخوض حربًا بالوكالة في السودان.

وقالت المصادر لصحيفة الأوبزرفر إن حفتر نقل معلومات استخباراتية مهمة إلى حميدتي واحتجز أعداءه وزاد شحنات الوقود وربما درب فصيلة من مئات المقاتلين من قوات الدعم السريع في حرب المدن بين فبراير ومنتصف أبريل.

ولفتت الصحيفة إلى أن علاقة حفتر بحميدتي تعود إلى ما قبل سقوط “عمر البشير” بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في عام 2019. ومع ذلك فقد ازدادت العلاقة دفئًا في السنوات الأخيرة؛ حيث أرسل حميدتي مرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانبه، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن حميدتي وحفتر تعاونا أيضًا في مجموعة من عمليات التهريب المربحة للغاية؛ حيث أقام القادة ذوو الرتب المتوسطة في كل من الميليشيات التابعة لهم روابط وثيقة أثناء قيامهم بإدارة عبور الشحنات غير المشروعة بين البلدين، وفقًا لما قاله الخبراء لصحيفة الأوبزرفر.

وقالت المصادر إنه في الأسابيع الأخيرة ، مع اقتراب الصراع بين قوات الدعم السريع وقوات البرهان، بذل حفتر جهودًا لدعم حميدتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام فقط من اندلاع الصراع، أمر حفتر باعتقال نائب “موسى هلال”، قائد ميليشيا سودانية، وهو عدو لدود لحميدتي.

وأضافت الصحيفة أن قوات “هلال” كانت مسؤولة عن إلحاق خسائر فادحة بالمرتزقة الروس من مجموعة فاغنر – حليف آخر لحفتر – في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة في كمين بالقرب من الحدود السودانية في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى دور “الصديق حفتر” بعد سفره إلى الخرطوم للتبرع بمليوني دولار لنادي المريخ، مضيفة أن النادي مرتبط بحميدتي الذي ساعد في إصلاح ملعبه، قائلة إن “حميدتي” استضاف نجل حفتر بعد إعلان الهدية لصالح نادي المريخ.

وقالت مصادر استخباراتية مقربة من قوات حفتر لصحيفة الأوبزرفر، إن حميدتي تلقى أثناء الزيارة تحذيراً من حفتر بأن خصومه في السودان يستعدون للتحرك ضده.

وقالت المصادر إنه بعد يوم من مغادرة نجل حفتر للسودان تحرك حميدتي قوات للسيطرة على مطار مروي الدولي، وهي بلدة ذات موقع استراتيجي على بعد 300 كيلومتر شمال الخرطوم ، وبدأ في نشر مقاتلين للسيطرة على مواقع رئيسية في العاصمة.

وفي الأسبوع الماضي ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حفتر أرسل شحنة واحدة على الأقل من الأسلحة إلى حميدتي ، وهو ما نفته قوات حفتر، بينما كشفت “سي إن إن” عن الرحلات الجوية من القواعد الجوية التي يديرها حفتر والتي نظمتها مجموعة فاغنر، التي لها وجود في كل من ليبيا والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقارير من شهود عيان على الأرض عن هبوط طائرات في مطار الجوف في الكفرة جنوبي ليبيا وتحمل أسلحة تم إرسالها بعد ذلك في قوافل من الشاحنات باتجاه السودان.

وقال تقرير للأمم المتحدة إن حميدتي نشر ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع في ليبيا لمساعدة قوات حفتر في معركته مع الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ليبيين سابقين وحاليين لصحيفة الأوبزرفر، أن حفتر قام في الأشهر الأخيرة بتدريب مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع ، الذين يفتقرون إلى الخبرة في حرب المدن ، على التقنيات والتكتيكات التي قد يحتاجونها في معركة محتملة للخرطوم ومدن أخرى.

وقالت المصادر إن شحنات الوقود يتم تسليمها بالشاحنات من ميناء بنغازي على البحر المتوسط، رغم أن آخرين أشاروا إلى أن مصدرًا إضافيًا محتملًا قد يكون مصفاة صرير الواقعة في الجنوب ، والتي طلبها الجيش الوطني الليبي مؤخرًا.

وتعاني قوات حميدتي من نقص في الوقود بسبب قطع الإمدادات عن قواعدها الرئيسية في دارفور على يد أنصار البرهان في الخرطوم الذين ما زالوا يسيطرون على جزء كبير من البنية التحتية للنفط والبنزين في السودان.

قال خبراء إن معظم المرتزقة السودانيين الذين يقاتلون في صفوف حفتر هم خصوم سابقون لحميدتي، وقد يفرض هذا أيضًا قيودًا على المساعدات التي يقدمها حفتر.

وتشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما تجددت الاشتباكات في منطقة دارفور في الجنوب الغربي. وقد لقي أكثر من 400 شخص حتفهم في الصراع حتى الآن، على الرغم من أنه يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

