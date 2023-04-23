ليبيا.. إصابة 42 طفلا بألعاب العيد في أجدابيا

سجل مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، 42 إصابة بالألعاب النارية خلال اليومين الأول والثاني لعيد الفطر المبارك.

وقال مستشفى أجدابيا، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن عدد الإصابات بعيادة العيون حتى الساعة الثامنة مساءً ليوم الجمعة (اليوم الأول لعيد الفطر المبارك) بلغ 24 حالة بدرجات إصابة متفاوتة.

وأوضح المستشفى أن عدد حالات الإصابة للأطفال لليوم الثاني لعيد الفطر المبارك بلغ 17 حالة خلال الفترة الصباحية، منها حالات نزيف في الحجرة الأمامية للعين نتيجة إصابة بمسدس الطلق.