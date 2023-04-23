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الأفريقية للطيران تعتذر للمعتمرين الليبيين في مطار جدة بعد إلغاء رحلتهم

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال مدير مكتب التعاون والعلاقات الدولية بالخطوط الجوية الأفريقية المعز بن إسماعيل إن الخطوط الجوية الأفريقية تلقّت معلومات من الإدارة التجارية والعمليات للخطوط الأفريقية حول عرقلة رحلة جدة.

وأكد بن إسماعيل في تصريحات صحفية أن الطائرة (330) لم تصل في وقتها للمعتمرين نظرًا لخلل فني أصابها أثر على موعد انطلاقها، مشيرًا إلى أن  طائرتان ستصلان الليلة على تمام الساعة الـ10 مساءً للعودة بالمعتمرين.

واعتذر مدير مكتب التعاون والعلاقات الدولية بالخطوط الجوية الأفريقية للمعتمرين عن ما حصل من تأخير في الرحلة، متمنيًا رجوعهم بالسلامة.

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#الخطوط الجوية الأفريقية العمرة جدة ليبيا

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الوطن الليبية

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