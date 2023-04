المبروك يطالب علماء دار الإفتاء بعدم التورط في تصعيد الأمر وتخطئة المسلمين في عيدهم 

ليبيا – طالب عضو الاتحاد العالمي للمسلمين “الشيخ” ونيس المبروك علماء دار الإفتاء بعدم التورط في تصعيد الأمر، وتخطئة المسلمين في عيدهم الذي قام بناء على اجتهاد “معتبر” شرعًا.

المبروك وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “هذا لا يخدم استقرار مؤسسة الإفتاء التي هي لكل الليبيين، بل قد يسهم في إضعاف الثقة في منهجية الفتوى عند القائمين عليها”.

وأضاف المبروك: “تقبلوا الكلام الصريح من أخ صادق في نصحه، يكن لكم حبًا وتقديرًا لجهودكم، وحريص على استقرار المؤسسة كي تستمر في رسالتها، واحذروا من التعبئة التي يمارسها بعض المتسرعين بحجج لا تثبت عند محك النقاش المتجرد”.

