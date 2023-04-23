ليبيا.. الخطوط الجوية الأفريقية تشغل رحلتين لإعادة المتعمرين

قالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، إنها قامت بتشغيل رحلتين إلى مطار جدة وذلك للعودة بزوار بيت الله الحرام.

يأتي إعلان شركة الخطوط الجوية الأفريقية بعد ساعات من تداول صور لمعتمرين ليبيين ينتظرون في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في انتظار العودة إلى ليبيا.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية إن الرحلتين ستكونان في التواقيت التالية:-

معيتيقة | جدة رقم الرحلة | 8U2458 الإقلاع 20:00

جدة | معيتيقة رقم الرحلة | 8U2459 الإقلاع 00:30

معيتيقة | جدة رقم الرحلة | 8U1574 الإقلاع 20:30

جدة | معيتيقة رقم الرحلة | 8U1575 الإقلاع 01:00

وفي وقت سابق اليوم، عاد 150 معتمرا إلى مطار طبرق الدولي قادمين من جدة على متن شركة “أويا للطيران”، بحسب ما أعلنه مكتب الإعلام والعلاقات العامة بمطار طبرق.