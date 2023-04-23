الكهرباء: بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة “الرويس” خلال أيام

الوطن / رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن استمرار أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي “الرويس” والتي اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما تنفيذها من قبل شركة سيمنس الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجللوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

ومن المتوقع إستكمال أعمال التركيبات والبدء في الاختبارات التشغيلية للوحدة خلال الأيام القريبة القادمة .

جاء ذلك في إطار سعي مجلس إدارة الشركة لدعم القدرة الانتاجية من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الزيادة المستمرة فيالطلب على الطاقة الكهربائية .