القبض على مروّج لحبوب الهلوسة من ذوي السوابق.. ومُتهم بالاعتداء على والده

تمكن مركز شرطة بوعطني من القبض على شخص من ذوي السوابق مُروج للمواد المخدرة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، تم ضبط المتهم، على متن مركبته الآلية ومطلوب لدى المركز على ذمة محاضر منها إساءة معاملة والده والإعتداء عليه،وسرقة مركبة.

وتعود أحداث الواقعة وفقا لبيان المديرية، عُقب ورود معلومات عن شخص من ذوي السوابق ومروج لحبوب الهلوسة على متن مركبته نوع أوبل أسترا موديل 2000 ومطلوب لدى المركز على ذمة محاضر الإيذاء وإساءة معاملة الأسرة وشكوى مقدمة من والده بإساءة معاملته، فضلا عن تعاطيه للمخدرات في الشهر الفضيل.

وأضاف البيان، أن المتهم مطلوب لدى المركز على ذمة محضر سرقة مركبة آلية وكذلك الإيذاء الجسيم وصادر بحقه حكم غيابي ومطلوب لدى قسم البحث الجنائي على ذمة واقعة سرقة مركبة آلية وأفادت التحريات أنه يستخدم مركبته الآلية في توزيع مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة بمنطقة المساكن

وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد خالد الترهوني تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر وتم انطلاق قوة من أعضاء التحريات بالمركز للتحري وجمع المعلومات عن الشخص المطلوب .

وأشار البيان إلى أنه، تم ضبطه متلبساً وبحوزته قطع من مادة الحشيش المخدرة ومبلغ مالي وتم الإنتقال به إلى المركز وبالإستدلال معه، إعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الأصلاح والتأهيل.