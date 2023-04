الجارح: ليبيا سبقت السودان بسنوات في الميليشيات والانقسام والحروب

ليبيا – قال الباحث الليبي بمركز الحريري لدراسات الشرق الأوسط محمد الجارح إن هناك من يحذر من تكرار السيناريو القائم في السودان الآن في ليبيا.

الجارح وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أنه منذ “الربيع العربي” وليبيا سبقت السودان بسنوات في الميليشيات والانقسام والحروب والتدخلات الخارجية، قائلًا: “العكس صحيح السودان عليه الحذر من سيناريو ليبيا وما حدث في ليبيا”.

وأشار إلى أن القمع والتشرذم وضعف التنمية موجود في الدولتين منذ عقود.

