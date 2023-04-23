الكتيبة “676 مشاة” التابعة للجيش الليبي تضبط مهاجرين محتجزين في “أم الأرانب”

تمكنت سرية الاستطلاع بالكتيبة “676 مشاة” التابعة للجيش الوطني الليبي في أم الأرانب جنوب غرب ليبيا، من ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين كانوا محتجزين بأحد الأوكار في المنطقة.

وقالت السرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن المهاجرين جرى ضبطهم خلال مداهمة وكر يجري بداخله تجميع المهاجرين غير الشرعيين، عقب تأكدها من معلومات وردت إليها بالخصوص.

وأضافت السرية أن المداهمة جرى فيها ضبط عدد من المهاجرين من جنسيات نيجيرية منهم نساء وأطفال كانوا محتجزين.

كما أكدت السرية نقل المهاجرين المضبوطين إلى مقرها لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، منوهة بأنه سيجري إحالتهم جميعًا إلى الجهات المختصة للاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.