الشبعاني: ربما ستشرع عائشة القذافي بالتصرف بأموال العائلة في أوروبا

الوطن| رصد

اعتبر أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية مجدي الشبعاني قرار الاتحاد الأوروبي بوضع أسماء وكيانات في القائمة السوداء وحظر سفرهم إليه وتجميد أرصدتهم قراراً سياسياً بامتياز تم اتخاذه عام 2011.

بينما أوضح الشبعاني أنه ومع مرور الوقت تم ثبوت أن نجلة القذافي “عائشة” لم تشارك بأعمال سياسية أو أي أعمال تهدد المسار الديمقراطي، وبذلك فإن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بقبول طعن عائشة القذافي ضد قرار المحكمة كان صائباً، حيث قضت المحكمة باستبعاد اسمها من قائمة الحظر، وأصبحت خارج العقوبات الأوروبي.

ونوه الشبعاني بأن عائشة ستتمتع الآن بكل الحقوق، من بينها التصرف في أموالها التي لم تُثبت السلطات الليبية أنها ملك الشعب الليبي، وقد تكون قامت بتتبعها واتخاذ إجراءات قانونية دولية صحيحة.