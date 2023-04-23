مثير للفتنة وغير مسؤول.. هذا ما قاله رئيس الوزراء الليبي الأسبق عن الصادق الغرياني

وصف علي زيدان، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، تصريحات مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، بأنها غير مسؤولة ولا تَنم عن رجاحة عقل، ولا تخرج من شخص يعرف معنى المسؤولية.

وفي حوار سابق لإحدى القنوات الفضائية، أُجري مع رئيس الوزراء الأسبق، تداوله عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال زيدان: “ليس لدي أي مشكلة مع السيد الصادق الغرياني، ولكن تصريحاته غير مسؤولة وتَنم عن رجاحة عقل، وتلك التصريحات لا تخرج من شخص يعرف معنى المسؤولية”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، خلال الفيديو المتداول: “هو شخص جالس في مكتبه أو منزله ويأتيه جملة من مريديه، يقولون له يا شيخنا الجليل هناك أمر ما، فيؤسس على هذا الكلام فتوى وكلام، ففي إحدى المرات قالت هؤلاء يجوز قتالهم، ولكن في الصباح سحب كلامه”.

وتابع زيدان: “هذا الرجل مثير للفتنة مثير للتوتر، ويتكلم بدون حساب، ولا يتردد أن يقول كلام، ويعتقد أنه مفتي، ويتكلم بطريقة فيها نوع من الاستخفاف عني والسخرية والشماتة، وهذا لا يليق بمفتي، فالمفتي لابد أن يكون راجح العقل ومسؤول ويكون أخر من يتكلم، ويكون كلامه في الفتوى”.

واستكمل حديثه: “تدخل في موضوع تعيين وزير الأوقاف، وتعيين بعض الموظفين ببعض المرافق الإسلامية، وأصبح وكأنه رئيس حزب، وأنا أرى أنه يجب أن يجنب نفسه ويستريح من هذه المهنة، المفتى يجب ألا ينتمي لتيار سياسي”.

وخلال الأيام الماضي، أثار الصادق الغرياني الكثير من اللغط بعدما أعلن أن يوم الجمعة الماضية هو المتمم من شهر رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم السبت، على عكس كل دول الجوار المحيطة بليبيا، وعلى عكس علماء الفلك المسؤولين عن رؤية هلال شهر الشوال والذي أكدوا الجمعة أول أيام عيد الفطر في ليبيا.