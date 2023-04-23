صحيفة أمريكية: حكومة الدبيبة طلبت مساعدة واشنطن لاستعادة مليارات تزعم أنها للدولة

الوطن| رصد

قال صحيفة وول ستريت جورنال إن حكومة الدبيبة، طلبت من واشنطن مساعدتها في استرداد عشرات المليارات من الدولارات، من أصول مملوكة للدولة تزعم أن معمر القذافي سرقها، وتم إخفاؤها في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين ليبيين أفادوا بأن أفراد الأسرة وغيرهم من المقربين من القذافي “نهبوا” خزائن الحكومة من النقود والذهب والآثار النادرة.

وأشارت وول ستريت جورنال الأمريكية إلى دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في عام 2016 قدرت ما يصل إلى 120 مليار دولار من الأموال الليبية المنهوبة.