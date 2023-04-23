عبد الرحيم: عمليات إجلاء الليبيين من السودان ستنتهي اليوم بشكل كامل

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أكد السفير الليبي في السودان “فوزي عبد الرحيم” ان عملية اجلاء الجالية الليبية في السودان تسير بشكل جيد حتى الان وسوف ننتهي صباح اليوم بشكل كامل

مبينا ان اجلاء الليبيين من السودان يتم عن طريق البحر من بورت سودان الى جدة بالتنسيق مع السعودية.

وأعلنت السفارة الليبية لدى السودان في وقت سابق عن إجلاء 83 من المواطنين العالقين في المعارك الجارية بالخرطوم إلى مدينة بورت سودان استعدادا لإعادتهم إلى البلاد

مشيرة في بيان لها ان من تم اجلائهم موظفو البعثة وأسرهم، والطلبة، وموظفو شركة الخطوط الأفريقية، وموظفو مصرف الساحل والصحراء ولم يتبق سوى عدد قليل جدا في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم والجهود مستمرة لإجلائهم فور إطلاق هدنة جديدة