مصادر محلية توضح سبب اشتباكات الزاوية

اندلعت مناوشات مسلحة مساء يوم الاحد في مدخل مدينة الزاوية الشرقي بالقرب من جزيرة القنودي وطريق الصقوري.

واندلعت الاشتباكات الدائرة على خلفية تصفية الشاب عبدو زعيط منذ يومين أمام مصحة الرويال، وسط اجواء متوترة ومشحونة بين العائلات المسلحة وتساقط عشوائي للقذائف على المنازل.

وبحسب مصادر محلية فإن سبب الاشتباكات المندلعة في الزاوية بين عدد من العائلات المسلحة، سببها هجوم اقارب عبدو زعيط على منزل شخص يدعى أرحيم كان قد قـتل عبدو زعيط ليلة العيد بوابل من الرصاص امام زوجته وابنه.

ووفقا للمصادر المحلية فقد قام ارحيم بإختطـاف “امير زعيط” شقيق عبدو، وتسليمه لقوات الردع.

واشارت المصادر إلى اصابة كل من حمدي نصر وصلاح الازرق.

ووفقا للمصادر فإن الاشتباكات توقفت ولكن التحشيدات المسلحة مازالت مستمرة.

ونوهت المصادر، المواطنين القانطين بمدخل الزاوية الشرقي و طريق الصقوري وجزيرة القنودي بالانتباه وتجنب المرور لاحتمالية اندلاع اشتباكات أخرى في أيّة لحظة.

وتشهد مدينة الزاوية حالة نزوح ملحوظ لعدد من العائلات جراء حالة الانفلات الأمني والاشتباكات المتواصلة والتصفيات والثأر.