دوريات أمنية على الحدود الليبية التونسية من منطقة رأس جدير إلى العسة

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنتهية، تسيير دوريات أمنية على الحدود الليبية – التونسية من منطقة العسة بالجنوب إلى رأس جدير في الشمال.

الوزارة وعبر بيان لها رصده موقع الوطن، أكدت استمرار العمل الأمني لدوريات قاطع العسة الأمني الحدودي بجهاز حرس الحدود على الحدود الليبية – التونسية من الشمال وحتى الجنوب.

وأضافت الداخلية أن الدوريات الأمنية التابعة لقاطع العسة الأمني، قامت بتمركز أمني بالطريق الرابط بين منطقتي الرقدالين والعسة؛ وذلك ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن إدارة الجهاز التابع للوزارة.