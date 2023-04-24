الهلال الأحمر يناشد بإيقاف الاشتباكات العنيفة في مدينة الزاوية فوراً

ناشدت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية بإيقاف الاشتباكات العنيفة الدائرة في المدينة بشكل فوري لإجراء عمليات الإجلاء للعائلات العالقة في منطقة الاشتباكات.

وطالب الهلال الأحمر فرع الزاوية في بيان صادر عنه و متداول على منصات التواصل الاجتماعي، بإيقاف الاشتباكات فوراً ليتمكن فريق الطوارئ من إخراج العائلات العالقة.

ويأمل من الجهات الأمنية التعاون، كما يأمل من أطراف الصراع الاخد في الاعتبار العائلات الذين يستغيثون و لا ذنب لهم .

ونشر الهلال الأحمر هواتف فرع الزاوية للتواصل:

0924486126

0923440479

واندلعت اشتباكات مسلحة مساء يوم الاحد في مدخل مدينة الزاوية الشرقي بالقرب من جزيرة الغنودي وطريق الصقوري، وسط اجواء متوترة ومشحونة بين الجماعات المسلحة وتساقط عشوائي للقذائف على المنازل.